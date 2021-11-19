В Турции в результате мощного землетрясения разрушены дома и перекрыты дороги

В пострадавшие деревни направили кареты скорой медицинской помощи.

В восточной части Турции 19 ноября произошло мощное землетрясение, в результате которого были сооружены дома и дороги. Магнитуда колебаний — 5,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине почти 7 километров.

Об этом сообщает издание "Анадолу".

Как информируют в Управлении катастрофами и чрезвычайными ситуациями Турции, первые подземные толчки были зафиксированы в 15:40 по местному времени в районе Кепрюка.

На событие отреагировал мэр провинции Эрзурум, где произошло землетрясение. Мэр Октай Мэмис сообщил, что землетрясение повлекло за собой обрушение некоторых домов в 3-4 селах. Он добавил, что в села, пострадавшие в результате землетрясения, направлены бригады скорой помощи. Также известно, что подземные толчки повлекли за собой падение камней на шоссе близ Копрукоя. Поэтому временно остановлено движение транспорта.

Напомним, в Иране из-за землетрясения произошел сдвиг горы, в результате этого десятки человек пострадали.

Читайте также: