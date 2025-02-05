В Турции в скором времени ожидают начала мирных инициатив: какие даты названны

Турция традиционно выступает за мирное урегулирование конфликта и уже не раз предлагала свои посреднические услуги.

В Турции надеются на активизацию мирных инициатив по Украине уже до конца июня 2025 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Anadolu.

"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но для встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней", — подчеркнул он.

По его словам, Анкара готова оказать поддержку в проведении дипломатических переговоров и содействовать стабилизации ситуации.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин часто заявляет, что готов вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям и якобы начать мирные переговоры с Украиной. Впрочем, Киев это отрицает.

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