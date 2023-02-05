В Турции в жутком ДТП погибли 8 человек, еще 42 — ранены: фото

Причины аварии устанавливаются.
В Турции пассажирский автобус взлетел с трассы и перевернулся. На месте ДТП погибли 8 человек, еще 42 получили ранения.
Об этом пишет турецкое издание NTV.
Автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум. Транспортное средство слетело с трассы и перевернулось. На месте аварии погибли 8 человек, еще 42 человека получили травмы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте аварии работают правоохранители, медики и спасатели. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, на востоке Турции, в Диярбакыре, перевернулся пассажирский автобус. В автотрости погибли по меньшей мере пять человек, среди них ребенок. Также 22 человека пострадали.
Также в турецкой провинции Мардин произошла авария – опрокинулся микроавтобус, шесть человек погибли, еще пять человек получили ранения.
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