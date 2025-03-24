В Турции во время протестов избили российских пропагандистов: что известно

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
В Турции избили российских пропагандистов по телеканалу RT. В результате происшествия двум лицам понадобилась помощь медиков.
Кадры обнародовали в Сети.
Инцидент произошел во время протестов в Стамбуле
Как известно, местные митингующие вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители принялись активно разгонять митингующих. Среди прочего они нанесли сотрудникам российского телеканала удары палками, а также сорвали их удостоверения.
"В Турции во время освещения протестов в Стамбуле сотрудники полиции избили корреспондента российского телеканала RT Ясина Экена и его оператора. Журналисты, освещавшие события, также подверглись жесткому обращению со стороны полиции", — написали пропагандистские СМИ.
Там добавляют, что в Стамбуле задержали до 100 участников акции в поддержку мэра Имамоглу 23 марта.
Ранее арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал граждан Турции выйти на улицы и бороться за свои права.
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