В Турции во время протестов избили российских пропагандистов: что известно

В Турции избили российских пропагандистов по телеканалу RT. В результате происшествия двум лицам понадобилась помощь медиков.

Кадры обнародовали в Сети.

Инцидент произошел во время протестов в Стамбуле

Как известно, местные митингующие вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители принялись активно разгонять митингующих. Среди прочего они нанесли сотрудникам российского телеканала удары палками, а также сорвали их удостоверения.

"В Турции во время освещения протестов в Стамбуле сотрудники полиции избили корреспондента российского телеканала RT Ясина Экена и его оператора. Журналисты, освещавшие события, также подверглись жесткому обращению со стороны полиции", — написали пропагандистские СМИ.

Там добавляют, что в Стамбуле задержали до 100 участников акции в поддержку мэра Имамоглу 23 марта.

Ранее арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал граждан Турции выйти на улицы и бороться за свои права.

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