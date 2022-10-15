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В Турции возросло количество жертв в результате взрыва на шахте

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В Турции возросло количество жертв в результате взрыва на шахте

Фото: скриншот с видео

В пятницу, 14 октября, в Турции произошел взрыв на угольной шахте.

В результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Бартин количество погибших, по состоянию на утро 15 октября, возросло до 28 человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Количество пострадавших в результате взрыва в Бартине достигло 28 человек. Делается все необходимое для лечения 11 пациентов, 6 – в Стамбуле и 5 – в Бартине", — сообщил министр.

Под землей остаются 13 шахтеров, спасательная операция и расследование инцидента продолжаются.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил запланированный визит в юго-восточный город Диярбакыр и экстренно отправился в северную провинцию Бартин.

Напомним, Путин предлагает Турции стать газовым хабом и площадкой для формирования цен.

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Дата публикации
Просмотры
227
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