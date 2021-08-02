В Турции врезался в ограждение и перевернулся автобус с российскими туристами: есть погибшие

Пострадавшие были доставлены в больницы машинами скорой помощи.
Туристический автобус, перевозивший туристов из России, перевернулся в курортном регионе Турции. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. В то же время 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.
Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает издание TRT Haber.
Antalya Manavgat'ta turistleri taşıyan bir tur otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar var. Kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Hasan Muhammed Ağalar aktardı. pic.twitter.com/G6gr9U8BKZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021
Отмечается, что авария произошла в провинции города Анталия, Манавгате. Транспортное средство с россиянами врезалось в ограждение на развязке D-400, а затем вылетело на встречную полосу и перевернулось.
Автобус, попавший в ДТП, перевозивший туристов из Самары в аэропорт, уточнил Telegram канал Mash.
"Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в 21:50. В результате ДТП погибли 3 человека, детей среди них нет. Пострадавших разместили в четырех разных больницах", — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что число погибших возросло до четырех.
Напомним:
- Турция пылает шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы.
- Власти страны начали эвакуацию туристов с юго-запада страны.
- В Министерстве иностранных дел призывают украинцев не ехать в охваченные лесными пожарами курортные регионы Турции.