В Турции вспыхнул масштабный пожар в небоскребе: фото, видео

В Стамбуле горит 24-этажное здание.
В Стамбуле загорелся небоскреб 15 октября в районе Фикиртепе. Причины пожара в 24-этажном здании пока не известны.
Об этом пишет местное медиа Oda TV.
Вспыхнувший на нижних этажах небоскреба огонь через сайдинг быстро добрался до верхнего этажа здания.
На место прибыли пожарные, которые сейчас сражаются с огнем. Жителей дома эвакуировали.
Через некоторое время благодаря усилиям пожарных огонь удалось обуздать. Пока в здании идет контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что погибших в пожаре нет.
"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль нашими пожарными. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", – говорится в заявлении.
Kadıköy #Fikirtepe 'de 24 katlı binada yangın çıktı— Odatv (@odatv) October 15, 2022
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
OF #FİKİRTEPE pic.twitter.com/sT2DUgwSU9— 1 egitim ogretim yili isimsizim (@krdlncaglaa) октябрь 15, 2022
Fikirtepe'de çok büyük bir yangın var pic.twitter.com/9D03hVgzCc— İlayda Çağla Koçoğlu (@CaglaKocoglu) октябрь 15, 2022
İstanbul Fikirtepe'de bir gökdelende yangın çıktı. pic.twitter.com/bQKXexm2KL— Pusholder (@pusholder) October 15, 2022
wtf is goin on in fikirtepe dawgg??? https://t.co/MbTxD8ykwT— e (@egeburner) октябрь 15, 2022
— QUICK MAGAZÍN® (@QUICKMAGAZIN) Октябрь 15, 2022
İBB #Istanbul Fire Department — это огнеопасный огонь в #Fikirtepe with ladder vehicle. https://t.co/YDN3XVP1H7
#fikirtepe #Şua yangın kontrol altına alınıyor.. pic.twitter.com/YtkUg1jhDr— GE (@gesiinn) October 15, 2022
Напомним, 9 октября в Стамбуле прогремел взрыв и в одном из зданий вспыхнул пожар. Взрыв мог произойти из-за утечки газа.
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