В Турции вспыхнул масштабный пожар в небоскребе: фото, видео

В Стамбуле загорелся небоскреб 15 октября в районе Фикиртепе. Причины пожара в 24-этажном здании пока не известны.

Об этом пишет местное медиа Oda TV.

Вспыхнувший на нижних этажах небоскреба огонь через сайдинг быстро добрался до верхнего этажа здания.

На место прибыли пожарные, которые сейчас сражаются с огнем. Жителей дома эвакуировали.

Через некоторое время благодаря усилиям пожарных огонь удалось обуздать. Пока в здании идет контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что погибших в пожаре нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль нашими пожарными. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", – говорится в заявлении.

Kadıköy #Fikirtepe 'de 24 katlı binada yangın çıktı



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor — Odatv (@odatv) October 15, 2022

OF #FİKİRTEPE pic.twitter.com/sT2DUgwSU9 — 1 egitim ogretim yili isimsizim (@krdlncaglaa) октябрь 15, 2022

Fikirtepe'de çok büyük bir yangın var pic.twitter.com/9D03hVgzCc — İlayda Çağla Koçoğlu (@CaglaKocoglu) октябрь 15, 2022

İstanbul Fikirtepe'de bir gökdelende yangın çıktı. pic.twitter.com/bQKXexm2KL — Pusholder (@pusholder) October 15, 2022

wtf is goin on in fikirtepe dawgg??? https://t.co/MbTxD8ykwT — e (@egeburner) октябрь 15, 2022

Напомним, 9 октября в Стамбуле прогремел взрыв и в одном из зданий вспыхнул пожар. Взрыв мог произойти из-за утечки газа.

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