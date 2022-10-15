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В Турции вспыхнул масштабный пожар в небоскребе: фото, видео

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В Турции вспыхнул масштабный пожар в небоскребе: фото, видео

Фото из соцсетей

В Стамбуле горит 24-этажное здание.

В Стамбуле загорелся небоскреб 15 октября в районе Фикиртепе. Причины пожара в 24-этажном здании пока не известны.

Об этом пишет местное медиа Oda TV.

Вспыхнувший на нижних этажах небоскреба огонь через сайдинг быстро добрался до верхнего этажа здания.

На место прибыли пожарные, которые сейчас сражаются с огнем. Жителей дома эвакуировали.

Через некоторое время благодаря усилиям пожарных огонь удалось обуздать. Пока в здании идет контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что погибших в пожаре нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль нашими пожарными. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", – говорится в заявлении.

Напомним, 9 октября в Стамбуле прогремел взрыв и в одном из зданий вспыхнул пожар. Взрыв мог произойти из-за утечки газа.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3427
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