В Турции вспыхнул пожар вблизи популярного курорта: туристов эвакуировали

Во время ликвидации пожара погиб сотрудник управления лесного хозяйства.
В Турции, близ популярного курорта Мармарис, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Причины возгорания пока неизвестны. Во время ликвидации пожара погиб сотрудник управления лесного хозяйства.
Muğla Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı.— İzmir (@izmirgibiyiz) June 27, 2021
Ciğerlerimiz yanıyor! #marmaris pic.twitter.com/yY1Q5ekIqT
Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021
Информации о пострадавших туристов нет. Огонь локализован на подступах к населенным пунктам. Сгорели несколько домов. Местные жители и туристы из некоторых отелей были эвакуированы из-за мер безопасности.
Напомним, что в Гонконге (Китай) произошел пожар на пристани, охвативший 16 судов, из которых не менее 10 затонули.