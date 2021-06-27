В Турции вспыхнул пожар вблизи популярного курорта: туристов эвакуировали

Во время ликвидации пожара погиб сотрудник управления лесного хозяйства.

В Турции, близ популярного курорта Мармарис, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Причины возгорания пока неизвестны. Во время ликвидации пожара погиб сотрудник управления лесного хозяйства.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021

Информации о пострадавших туристов нет. Огонь локализован на подступах к населенным пунктам. Сгорели несколько домов. Местные жители и туристы из некоторых отелей были эвакуированы из-за мер безопасности.

Напомним, что в Гонконге (Китай) произошел пожар на пристани, охвативший 16 судов, из которых не менее 10 затонули.

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