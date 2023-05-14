В Турции выбирают нового президента: кто может победить Эрдогана и как это повлияет на Украину

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, должен быть проведен второй тур – 28 мая.

В воскресенье, 14 мая, в Турции проходят выборы президента. В 8 часов открылись все избирательные участки. Главные конкуренты – действующий президент Реджеп Эрдоган и представитель оппозиции Кемаль Киличдароглу. Параллельно продолжаются парламентские выборы.

Кто может стать новым президентом Турции, каковы шансы Эрдогана и как проходит голосование избирателей – читайте на ТСН.ua.

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Как проходит голосование

По информации Anadolu, в 8:00 по всей Турции открылись все избирательные участки. В 973 округах и 1094 окружных избирательных комиссиях было установлено 191 884 урны для выборов, на которых определят президента, занимающего должность 5 лет, и новых членов парламента.

В выборах принимают участие более 60 миллионов избирателей. Завершится первый тур в 17.00 по всей Турции. Избиратели будут составлять в один конверт два отдельных бюллетеня — при президенте и депутатах. Сначала будет произведен подсчет и перечень бюллетеней для голосования на президентских выборах.

Кандидаты в президенты

За президентство соревнуются:

действующий президент Турции, правящий уже страной 20 лет, Реджеп Тайип Эрдоган,

лидер Республиканской народной партии и лидер оппозиции, кандидат от шестипартийного блока "Национальный альянс" Кемаль Килидароглу,

бывший член парламента от MHP (2011—2015) Синан Оган,

лидер Партии Родина, кандидат в президенты 2018 года Мухаррем Инсе снял свою кандидатуру за три дня до выборов. Однако его имя останется в избирательном бюллетене после завершения печати и распространения бюллетеней.

Главные соперники – Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу

Согласно опросам, действующий президент может уступить Кемалю Киличдароглу. Как свидетельствует опрос компании Konda, опубликованный агентством Reuters, Эрдоган отстает от своего главного соперника Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов. Опросы показывают, что Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, а Киличдароглу – 49,3%, Оган – менее 10%. Соцопитование проведено с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах. Опрос имеет погрешность 2,2% при уровне достоверности 99%.

Между тем опрос Metropoll также показал, что возможен второй тур: Киличдароглу получил 49,1%, а Эрдоган – 46,9%. Во втором туре Киличдароглу побеждает с результатом 51,3%.

В Турции выбирают нового президента 14 мая. ФОТО: Реджеп Эрдоган/Twitter

Чего ждать Украине от выборов

Как сообщалось ранее, если выборы выиграет Киличдароглу, Украина, вероятнее всего, не услышит заявлений о том, что полномасштабная война России против Украины – это действительно "Холодная война 2.0", а также, что Россия не собирается захватывать новые украинские территории, а лишь пытается построить справедливый мировой порядок, о чем на днях сказал советник Эрдогана Ибрагим Калин

Впрочем, не следует ожидать, что Турция будет активно поддерживать Украину. В октябре прошлого года Киличдароглу отметил, что Турция должна поддерживать Украину в развязанной РФ войне. Но, несмотря на такие заявления , он признал, что Анкара будет поддерживать экономические отношения с РФ.

По западным СМИ, вероятно, в случае победы оппозиции Турция присоединится к санкциям против Москвы и сразу же начнет блокировать двойной импорт в Россию. Да и сам Киличдароглу уже сделал своеобразный реверанс в сторону Пекина, предложив построить "Шелковый путь 21 в." от Китая в Турцию.

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