В Турции высказались об украинской "формуле мира": поддерживает ли Анкара инициативы Зеленского

Турецкий министр заявил, что Анкара прилагает большие усилия, чтобы закончить войну в Украине.

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с министерством международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, пишет Anadolu.

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Отвечая на вопрос об Украине, турецкий министр заявил, что Анкара прилагает большие усилия в этом направлении, а президент Реджеп Тайип Эрдоган изначально работает как для прекращения огня, так и для продолжительного мира.

"Конечно, наша цель – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем быстрее, тем лучше. Но есть новые параметры и реалии. Россия заявляет, что сейчас готова к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский предложил" мирный план из 10 пунктов. Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу" , — сказал Чавушоглу.

В Турции подчеркивают, что они проводят переговоры в Стамбуле с обеими сторонами – с украинской и российской.

"Формула мира" президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 15 ноября назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод русских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны.

В Кремле прокомментировали "формулу мира" Зеленского. Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Турция заговорила об условиях "зернового коридора"

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