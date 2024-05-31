В Турции высказались по поводу возможного участия НАТО в войне в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, но не хочет, чтобы НАТО участвовало в войне.

Об этом он сказал в пятницу, 31 мая, в конце состоявшейся в Праге неформальной встречи глав дипломатий стран Североатлантического альянса, передает AFP.

"Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечивать сдерживание [российской агрессии], но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне", — сказал Фидан.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара считает, что "поддержка Украины в гарантировании ее территориальной целостности и освобождения ее территорий — это один аспект, а участие НАТО в войне — другой".

Фидан отметил, что участие НАТО в войне "рискует привести к региональной экспансии (конфликту) и даже к большим кризисам".

Министр иностранных дел Турции сделал эти замечания в контексте того, что несколько стран НАТО, включая США, намерены отреагировать на усиление российских ударов по украинской территории, особенно гражданским целям, поясняет AFP.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил страны НАТО в провоцировании нового уровня напряженности и подталкивании Украины к продолжению "бессмысленной войны".

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