В Турции задержали 7 россиян, подозреваемых в поджогах лесов

Задержанные утверждают, что наоборот пытались лес тушить.

Семь россиян задержали в турецкой Анталии по подозрению в поджоге леса вдоль популярной среди туристов Ликийской тропы.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

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Пожар вспыхнул в минувшую субботу, и, когда спасатели прибыли на место, обнаружили там группу туристов из России. Следствие считает, что отдыхающие нечаянно подожгли лес — скорее всего, по неосторожности. И теперь им грозит до семи лет за решеткой.

Между тем россияне свою вину отрицают. Говорят, что рядом с пожаром оказались случайно, и наоборот — пытались помочь тушить огонь и даже сами вызвали спасателей.

Турецкая полиция пристально отслеживает ситуацию с лесными пожарами. Ведь летом из-за масштабных возгорание на юге страны погибли десять человек, а сотни получили травмы.

Новости мира: в Анталии задержали 7 россиян по подозрению в поджоге леса вдоль Ликийской тропы

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