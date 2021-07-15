В Турции задержали судно с украинскими моряками: их подозревают в контрабанде наркотиков

В Турции задержали судно с украинскими моряками: их подозревают в контрабанде наркотиков

Арестованы капитан и трое его помощников.

Турецкие правоохранители задержали судно с украинскими моряками. Их подозревают в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

Судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии задержали 10 июля в порту Искендерун. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

"На следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", — сказал Николенко.

Остальные члены экипажа, по его словам, в настоящее время находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

Представитель МИД отметил, что посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь: украинцы обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинская дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт началу строительства нового канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и пройдет параллельно проливе Босфор.

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