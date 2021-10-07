В Турции зафиксировали самое большое с апреля количество новых случаев заражения коронавирусом

Большинство активных больных сейчас приходится на молодежь.

В Турции в среду, 6 октября, зафиксировали 30 438 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с 30 апреля.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что от осложнений коронавируса умерли еще 228 пациентов.

По словам турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи, с сентября суточное количество заражений в стране колеблется от 28 до 30 тысяч. За последние 10 дней в Турции зарегистрировали около 300 тысяч активных случаев COVID-19.

"Мы должны осознавать, что эта ситуация является серьезным бременем, — указал он. — Тот факт, что большинство активных больных сейчас приходится на молодежь, означает, что наша система здравоохранения не перегружена. Тем не менее, такое большое количество инфицированных недопустимо".

Глава турецкого Минздрава призвал граждан вакцинироваться, добавив, что почти 73% взрослого населения страны считаются полностью привитыми от коронавируса.

В Украине тем временем число "ковидних" диагнозов растет: более 12,5 тысячи человек заболело за прошедшие сутки. Почти 4 тысячам понадобилась госпитализация. На правительственном заседании отметили, что несколько областей страны на границе находятся "красной" зоны и карантин там могут усилить уже на днях.

Коронавирус в Украине: несколько областей оказались на пороге усиления карантинных ограничений

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