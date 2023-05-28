В Турции завершился второй тур президентских выборов: кто лидирует

В Турции 28 мая завершился второй тур выборов президента, в котором соревновался действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.

"Голосование во втором туре выборов президента завершено. Никаких негативных событий, способных повлиять на процесс голосования, не было зарегистрировано", – заявил глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Энер.

По информации местных СМИ, пока подсчитано 11% бюллетеней. Эрдоган набирает 64.04%, его соперник Киличдароглу – 35.96%.

По состоянию на 18:19 по киевскому времени была проработана треть бюллетеней. Эрдоган получает 58% голосов, Киличдароглу – 42%.

По данным социологического центра Özdemir Araştırma, Эрдогана поддерживают 54,12% избирателей, Киличдароглу – 45,88%.

Эрдоган попросил своих поклонников "оставаться у урн для голосования, пока не будут известны окончательные результаты".

"Пора защитить волю народа, который мы высоко уважаем", — написал Эрдоган в своем Twitter.

Ранее ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией.

Еще 12 мая Эрдоган заверил, что согласится с результатами выборов и в случае проигрыша передаст власть победителю.

В то же время Киличдароглу выразил убеждение, что одержит победу во втором туре выборов.

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