В Турции заявили, что их новый истребитель лучше американского F-35 (фото)

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) намерена выпустить 20 самолетов-истребителей пятого поколения KAAN к 2028 году.

Об этом говорится в Turkiye Newspaper со ссылкой на заявление гендиректора TAI Темела Котила.

Он сообщил о новом национальном боевом самолете KAAN, заявив, что отечественный истребитель лучше американского F-35.

Винищувач F-35 / Фото: Associated Press

Что известно о турецком боевом самолете KAAN

"Этот самолет лучше, чем F-35. F-35 несет 6 тонн, этот несет 10 тонн боеприпасов. У него два двигателя по сравнению с одним двигателем F-35. Наличие двух двигателей означает большую мощность, а радары "видят" на большее расстояние ", – заявил гендиректор компании.

Турецкий истребитель Фото: turkiyenewspaper

По его словам, Турция планирует к 2028 году обеспечить свои Воздушные силы 20 такими истребителями, а впоследствии, к 2033 году еще "намного больше" таких воздушных машин.

При этом в конце десятилетия KAAN должен получить новый двигатель турецкого производства: в настоящее время самолет использует американский General Electric F110-GE-129.

В то же время, эксперты восприняли заявление в качестве пиар-хода. По их мнению, Турция будет вынуждена искать посторонних покупателей на свой самолет во избежание стремительного роста себестоимости машины. Среди потенциальных партнеров программы называют Пакистан.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает геноцидом палестинцев войну Израиля с ХАМАСом. Турция считает, что Израиль своими действиями в секторе Газа проводит геноцид палестинцев, поэтому прекращает торговые отношения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.