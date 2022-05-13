В Турции заявили, что Россия хочет заключить новое крупное соглашение не только с Украиной

В Турции заявили, что Россия хочет заключить новое крупное соглашение не только с Украиной

Советник президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что якобы Россия хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

По его словам, для того чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивную позицию".

Об этом он сообщил в комментарии турецкому изданию Türkiye.

"Мы осознаем, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс", — сказал Калин.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией и причиной тому станет убийство пленных мирных жителей и военных.

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