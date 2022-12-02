В турецком черноморском порту Самсун произошел взрыв, начался пожар: подробности

По сообщениям властей, жертв и раненых нет.

В турецком порту Самсун, расположенном на берегу Черного моря, 2 декабря произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что по состоянию на данный момент, вспыхнувший на емкости с топливом пожар, уже удалось потушить.

Как сообщили местные власти, причиной взрыва стал нагрев одного из топливных резервуаров.

"Взрыв произошел около 11:15 из-за нагревания одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту Самсун. Начавшийся пожар был ликвидирован за короткое время, жертв и раненых нет", — говорится в сообщении.

Следует также отметить, что сначала СМИ писали о взрыве и пожаре на нефтяном танкере.

Напомним, что нефтяной танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, связанный с израильским миллиардером Иданом Офером, был поражен беспилотником с бомбой возле побережья Омана. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, скорее всего, атаку совершил Иран с помощью дрона-камикадзе. Известно, что судно Pacific Zircon перевозило дизельное топливо.

Неназванный израильский чиновник конфиденциально подтвердил, что за атакой стоит Иран, который, по его словам, использовал тот самый тип беспилотника, которые ранее поставлял России для войны в Украине.

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