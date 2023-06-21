В туристическом районе Парижа раздался мощный взрыв: более двух десятков пострадавших (видео)

Перед взрывом в здании ощущался сильный запах газа, вероятно, именно его утечка стала причиной инцидента в столице Франции.

В среду, 21 июня, в историческом районе в центре Парижа раздался взрыв, причины которого все еще устанавливаются. В результате инцидента ранения получили 24 человека, среди которых четверо имеют серьезные травмы.

Об этом сообщает France24.

После взрыва произошел сильный пожар, повлекший разрушение здания, где расположена частная школа дизайна, а также соседнего здания, сообщили в экстренных службах.

Около 70 пожарных машин и 230 пожарных боролись с огнем, который удалось локализовать. На месте происшествия также работали девять врачей.

Пожарная служба заявила, что произошел "взрыв", который "привел к обрушению двух зданий". Под завалами все еще ищут пострадавших. По крайней мере, два человека считаются пропавшими без вести.

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Очевидцы сообщают, что взрыв был чрезвычайно мощным, стекла в окнах разбились в 400 метрах от места инцидента.

"Я думал, что это бомбардировка. В квартире было эхо. Я пережил 10 секунд сильной обеспокоенности, многие были у окон", — рассказывал один из жителей этого района, расположенного на краю Латинского квартала, лучшего туристического района французской столицы.

На опубликованных фото с места ЧП видно высокое пламя и вырывающийся дым из здания, расположенного на площади Альфонс-Лаверан, неподалеку от Люксембургского сада.

Мэр 5-го округа в центре Парижа Флоранс Берту сообщила, что взрыву, вероятно, предшествовала утечка газа.

Французская прокуратура заявила, что причина взрыва пока не установлена. Продолжается расследование.

Напомним, ранее в парижском районе Ла-Дефанс мужчина-самоубийца выпрыгнул с одного из верхних этажей торгового центра, вызвав громкий взрыв.

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