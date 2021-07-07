В Туркменистане, где "нет больных COVID-19", объявили обязательную вакцинацию

Граждан призвали активно участвовать в этом процессе.
Правительство Туркменистана объявило обязательную вакцинацию от коронавируса. Вакцинация является обязательной для всех граждан страны в возрасте от 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для прививки.
Об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".
"Для эффективности вакцинопрофилактики каждый из нас должен активно участвовать в этом процессе. Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки от COVID-19 подлежат вакцинации", — заявили в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Напомним, что в июне президент страны Гурбангулы Бердымухамедов сделал "сенсационное" заявление: в стране нет больных COVID-19. Добиться этого позволил комплекс мероприятий, которые содержат усиление пограничного, миграционного и таможенного режимов.
А в прошлом году в Туркменистане за нарушение карантина вместо штрафа отправляли на хлопковые поля.