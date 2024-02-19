В Туркменистане школьниц заставили пройти тест на девственность для "оценки нравственности"

Если оказалось, что они не прошли тест, о них сообщат в полицию и службу безопасности.
Несовершеннолетних школьниц в Туркменистане заставляют проходить тесты на девственность, чтобы "оценить их нравственность".
Об этом пишет Daily Star.
Родители рассказали местным СМИ, что они свирепствуют из-за этих обязательных проверок, которые проводятся в школах врачами, утвержденными государством.
Если окажется, что девочка не прошла тест, о ней необходимо сообщить в полицию и службу безопасности. Затем девочек будут расспрашивать об их моральных стандартах.
Сообщается, что такие тесты устраивают девочкам в возрасте от 14 до 18 лет в городах Балканабад и Туркменбаши.
Один из чиновников образования, анонимно разговаривая с местными СМИ, рассказал: "Школьниц 9-11 классов заставляют проходить гинекологические осмотры. В ходе проверки выявляются девочки, которые имели половую связь, их списки передаются в местную полицию и Министерство национальной безопасности".
Правительство заявило, что эти тесты проводятся, чтобы помочь выследить взрослых, занимающихся сексом с несовершеннолетними.
Один чиновник заявил: "Это делается для того, чтобы выявить и привлечь к ответственности тех, кто имел интимные отношения с несовершеннолетними".
Сообщается, что тесты проводятся из-за увеличения количества подростковых беременностей в регионе. Медики всего мира ранее критиковали так называемые тесты на девственность как навязчивые и неточные.
Возраст сексуального согласия в Туркменистане – 16 лет.
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Страна подвергается широкой критике со стороны международных организаций за нарушение прав человека. В докладе Amnesty International за 2022 год говорится: "Серьезные нарушения прав человека продолжаются по всем направлениям, в частности произвольные задержания и политически мотивированные осуждения любого, кто отважится критиковать или бросить вызов официальной политике. Власти продолжали осуществлять строгий контроль над потоком информации и всеми СМИ".
"Туркменистан не смог предпринять значительных действий по решению проблемы изменения климата. Женщины и девушки увидели, что их права и свободы, в том числе физическая автономия, еще больше ограничиваются. Аборты были фактически запрещены. Секс с согласия между мужчинами оставался уголовным преступлением".
Напомним, как сейчас выглядит украинская девочка-маугли Оксана Малая, которую воспитали собаки. Известно, как сложилась ее судьба.
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