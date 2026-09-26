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В Турции кот героически "сбил" дрон лапой: эпическое видео покоряет Сеть
В Турции отважный кот стал звездой Сети после того, как точным ударом лапы повалил низко летевший внутри мечети дрон.
В Турции поймали на камеру отважного кота, героически свалившего лапой дрон. Коптер снимал мечеть изнутри и это сбило животное с толку.
Об этом пишет «Фокус».
На опубликованных кадрах видно, как в зале мечети в Турции пролетает дрон. Маленький котик оказался рядом с коптером, шедшим очень низко. Животное подняло лапу и, похоже, пыталось сбить неизвестный объект.
Момент сбивания выглядит забавно.
Вирусное видео быстро разлетелось по Сети. Украинцы пишут, что таких боевых кошек не хватает в наших воздушных силах.
Нам нужны кошачьи бригады Воздушных сил Украины»;
«В Турции такие полеты опасны, там такие ПВО на каждом шагу»;
«Будущий командир мобильной группы малой ПВО»;
«Видимо, украинский боевой кот в СЗЧ в Турции»;
«Кот — хозяин того района, и ему решать, кому там летать, а кому ходить».
Раньше мы писали о том, как в Германии кот открыл кран на кухне и затопил квартиру. На место пришлось вызвать спасателей, полиция пообещала не наказывать пушистику.