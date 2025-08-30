- Дата публикации
В Турции мужчина случайно принял участие в собственных поисках
В лесу была организована поисковая группа, к которой присоединился и сам «пропавший».
В Турции произошел необычный инцидент. Мужчина, которого считали пропавшим без вести, сам принял участие в собственной поисковой операции.
Об этом сообщает Telegram-канал KGTIMES.
По данным местных СМИ, родственники обратились к спасателям после того, как он не вернулся домой. В лесу была организована поисковая группа, к которой присоединился и сам «пропавший».
В течение нескольких часов мужчина вместе с добровольцами обследовал территорию, пока спасатели не начали выкрикивать его имя. Только тогда он понял, что ищут именно его.
