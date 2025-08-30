ТСН в социальных сетях

Мир
82
1 мин

В Турции мужчина случайно принял участие в собственных поисках

В лесу была организована поисковая группа, к которой присоединился и сам «пропавший».

Светлана Несчетная
Поисковая операция проводилась в лесу

Поисковая операция проводилась в лесу / © pixabay.com

В Турции произошел необычный инцидент. Мужчина, которого считали пропавшим без вести, сам принял участие в собственной поисковой операции.

Об этом сообщает Telegram-канал KGTIMES.

По данным местных СМИ, родственники обратились к спасателям после того, как он не вернулся домой. В лесу была организована поисковая группа, к которой присоединился и сам «пропавший».

В течение нескольких часов мужчина вместе с добровольцами обследовал территорию, пока спасатели не начали выкрикивать его имя. Только тогда он понял, что ищут именно его.

Мужчина, который в лесу искал сам себя / © из соцсетей

Мужчина, который в лесу искал сам себя / © из соцсетей

Напомним, в США пьяный водитель случайно вызвал копов сам на себя.

