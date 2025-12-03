В Турции обеспокоены атакой по "теневому флоту" РФ: что заявил Фидан

Хакон Фидан / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что «очень страшные» нападения последних дней на связанные с Россией танкеры в Черном море представляют угрозу безопасности всего региона и свидетельствуют о расширении масштабов войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил Фидан, удары, происходящие в исключительной экономической зоне Турции, нарушают безопасность судоходства и оказывают негативное влияние на торговлю. Министр добавил, что Турция, а также Болгария и Румыния, граничащие с Черным морем, рассматривают меры по усилению безопасности в акватории.

По данным медиа в Министерстве иностранных дел Турции, Фидан обсудил эти нападения с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе и со своими коллегами из Болгарии и Румынии.

Украина, которая атакует экспорт российской нефти в ответ на бомбардировку ее энергосистемы Москвой, взяла на себя ответственность за атаку морских беспилотников на два пустых танкера, направлявшихся в российский порт на прошлой неделе.

Из-за этих атак значительно возросли тарифы на страхование судоходства в Черном море. В частности, одна турецкая компания Besiktas Shipping была вынуждена приостановить операции, связанные с Россией, из-за соображений безопасности.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что атаки на танкеры «теневого флота» России в Черном море являются «тревожной эскалацией».

Также ранее мы писали, что морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. Во время атаки судна были пустыми и направлялись на погрузку в порт Новороссийск.