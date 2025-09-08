- Дата публикации
Мир
198
1 мин
В Турции подросток открыл огонь по полицейскому участку: есть жертвы
Юноша, который расстрелял полицейских в турецком Измире, был арестован на месте.
В Балчове (Измир, Турция) подросток открыл огонь по полицейскому участку. Он убил двоих полицейских и ранил шестерых других.
Об этом сообщает Clash Report.
Детали инцидента
Как написали в Reuters, из-за вооруженного нападения на участок погибли двое полицейских. Есть также раненые.
Нападавший, которому, как сообщается, было 16 лет, открыл огонь по полицейскому участку имени Салих Исгорена в районе Балчова. Нападавшего задержали, сообщает телеканал NTV.
Известно, что Турция в прошлом была мишенью нападений курдских боевиков, исламистских группировок и ультралевых организаций, среди которых часто были силы безопасности и правительственные учреждения.
Ранее на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, США, произошел инцидент с применением оружия. Так, 28-летний офицер Корнелиус Рэдфорд открыл огонь по своим коллегам. Ранения получили 5 солдат.
Стрелка обезвредили, это позволило стражам порядка задержать его. Нападавшего допросили, тем не менее, его мотивы остаются неизвестными.
Всех пострадавших доставили в больницу.