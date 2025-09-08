ТСН в социальных сетях

Мир
198
В Турции подросток открыл огонь по полицейскому участку: есть жертвы

Юноша, который расстрелял полицейских в турецком Измире, был арестован на месте.

Катерина Сердюк
Ружье

Ружье / © pixabay.com

В Балчове (Измир, Турция) подросток открыл огонь по полицейскому участку. Он убил двоих полицейских и ранил шестерых других.

Об этом сообщает Clash Report.

Детали инцидента

Как написали в Reuters, из-за вооруженного нападения на участок погибли двое полицейских. Есть также раненые.

Нападавший, которому, как сообщается, было 16 лет, открыл огонь по полицейскому участку имени Салих Исгорена в районе Балчова. Нападавшего задержали, сообщает телеканал NTV.

Известно, что Турция в прошлом была мишенью нападений курдских боевиков, исламистских группировок и ультралевых организаций, среди которых часто были силы безопасности и правительственные учреждения.

Ранее на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, США, произошел инцидент с применением оружия. Так, 28-летний офицер Корнелиус Рэдфорд открыл огонь по своим коллегам. Ранения получили 5 солдат.

Стрелка обезвредили, это позволило стражам порядка задержать его. Нападавшего допросили, тем не менее, его мотивы остаются неизвестными.

Всех пострадавших доставили в больницу.

198
