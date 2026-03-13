В Турции произошло мощное землетрясение: люди выбегали из домов посреди ночи

На севере Турции произошло землетрясение / © Associated Press

На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:35 по местному времени в провинции Токат.

Об этом пишет Hurriyet Daily News.

Землетрясение почувствовали жители нескольких городов, в том числе Никсара, Самсуна, Сиваса, Амасии и Орду, расположенного на побережье Черного моря.

Свидетели сообщают, что толчки были достаточно сильными, поэтому многие проснулись ночью и выбегали на улицы из-за страха новых подземных колебаний.

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. По данным турецкой службы по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился на глубине 6,37 километра.

Ранее сообщалось, что под Мраморным морем ученые обнаружили скрытый разлом, где может накапливаться опасное напряжение. Именно этот участок считают вероятным центром будущего землетрясения у Стамбула.