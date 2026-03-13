ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
462
Время на прочтение
1 мин

В Турции произошло мощное землетрясение: люди выбегали из домов посреди ночи

Землетрясение было хорошо ощутимым для людей и заставило многих выбегать на улицы. О разрушениях и пострадавших до сих пор не сообщали.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На севере Турции произошло землетрясение

На севере Турции произошло землетрясение / © Associated Press

На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:35 по местному времени в провинции Токат.

Об этом пишет Hurriyet Daily News.

Землетрясение почувствовали жители нескольких городов, в том числе Никсара, Самсуна, Сиваса, Амасии и Орду, расположенного на побережье Черного моря.

Свидетели сообщают, что толчки были достаточно сильными, поэтому многие проснулись ночью и выбегали на улицы из-за страха новых подземных колебаний.

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. По данным турецкой службы по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился на глубине 6,37 километра.

Ранее сообщалось, что под Мраморным морем ученые обнаружили скрытый разлом, где может накапливаться опасное напряжение. Именно этот участок считают вероятным центром будущего землетрясения у Стамбула.

Дата публикации
Количество просмотров
462
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie