В Турции столкнулись пассажирское и грузовое судно: что известно (видео, фото)

В проливе Босфор произошло столкновение двух судов. Фото: Hürriyet

Вечером 19 сентября в Босфорском проливе в Стамбуле, Турция, столкнулись пассажирский теплоход KAMİL SAYIN и сухогруз Artvin под панамским флагом. В результате аварии пострадали 12 человек, их госпитализировали в местные больницы.

Об этом сообщило издание Hürriyet.

Инцидент произошел около 20:30 недалеко от причала Ускюдар. К месту происшествия оперативно прибыли катера береговой охраны, полиция, пожарные и медики. Все пассажиры теплохода были эвакуированы.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции подтвердило, что жертв нет. Судно KAMİL SAYIN оставили пришвартованным в Гареме, тогда как сухогруз Artvin под конвоем отбуксировали в район Сарыер Бююкдере.

Зіткнення човнів. Відео: Sabah\X

«После происшествия суда, причастные к инциденту, были отведены из пролива Босфор, а наши граждане, пострадавшие в результате происшествия, были доставлены в близлежащие больницы», — отметили в пресс-службе губернатора Стамбула.

Капитаны обоих кораблей задержаны. Прокуратура Анатолии открыла расследование, а 20 сентября суд должен определить дальнейшую судьбу моряков. Власти отметили, что утечки топлива и загрязнения окружающей среды удалось избежать.

