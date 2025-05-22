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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Турции во время отдыха внезапно умерла 28-летняя женщина: у нее украли сердце

В Турции умерла туристка из Британии. Во время вскрытия в теле женщины якобы не было сердца.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Бет и Люк

Бет и Люк / © mirror.co.uk

В Турции во время отдыха внезапно умерла 28-летняя гражданка Великобритании. Ее муж говорит, что когда тело женщины вернули на родину, то вскрытие показало, что у нее не было сердца.

Об этом пишет британское издание mirror.co.uk

28-летняя Бет Мартин поехала в Турцию со своим мужем Люком и двумя маленькими детьми, но умерла через несколько дней после путешествия. Ее семья сообщила, что вскрытие обнаружило нечто ужасное - в теле женщины не было ее сердца.

Бет Мартин на второй день отдыха внезапно потеряла сознание и ее госпитализировали. Британку отвезли в больницу для нуждающихся, а ее мужу Люку даже запрещали видеть жену. На следующий день женщина умерла.

Мужчина собрал деньги, чтобы вернуть тело жены домой. Когда британские врачи сделали вскрытие, то обнаружили шокирующую правду - в теле женщины не было сердца. Ее семья отмечает, что орган могли изъять в Турции, никаких разрешений на это муж не давал.

В Турции расследуют инцидент, который произошел в клинике.

Напомним, туристку задержали в аэропорту, потому что она везла в сумке собственное сердце

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