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В Турции во время встречи Зеленского и Эрдогана произошло землетрясение
Толчки от землетрясения были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча Эрдогана и Зеленского.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Об этом сообщает агентство «Анадолу».
Отмечается, что толчки были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в районе Кулу города Конья на глубине 18 км в 12 км от столицы Турции.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, в Анкаре завершилась закрытая встреча президентов Украины и Турции.