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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Турции во время встречи Зеленского и Эрдогана произошло землетрясение

Толчки от землетрясения были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча Эрдогана и Зеленского.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Землетрясение в Турции 15 мая

Землетрясение в Турции 15 мая / © aa.com.tr

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что толчки были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в районе Кулу города Конья на глубине 18 км в 12 км от столицы Турции.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Анкаре завершилась закрытая встреча президентов Украины и Турции.

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