В Туве осудили владельца собак, которые от голода напали на женщину и загрызли ее насмерть

В Туве суд вынес приговор мужчине, собаки которого загрызли женщину.

Жителя Тувы в РФ осудили за его голодных собак, которые загрызли насмерть женщину.

Об этом сообщает "Тайга. Инфо".

Житель Кизила признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за нападения его собак на человека. Голодные псы загрызли насмерть женщину.

По данным следствия, осужденный проживал на территории садового общества и имел трех взрослых собак. Животные свободно передвигались по территории и находились на самовыгуле.

Вечером 1 марта голодные собаки напали находившуюся в тяжелой степени опьянения женщину.

"Кусая и царапая, они нанесли ей множественные рвано-укушенные раны и другие повреждения, которые в совокупности привели к обильной кровопотере, а впоследствии в этот же день к смерти потерпевшей в медицинском учреждении", — говорится в решении суда.

Мужчине назначили исправительные работы сроком 1 год и 6 месяцев с удержанием зарплаты 10% в доход государства.

Напомним, что в Ровенской области произошла трагедия – домашняя овчарка набросилась на новорожденного мальчика. Ребёнок от полученных травм погиб.

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