В Твери отменили съемки фильма, испугавшие местных из-за военной техники с флагами Украины

Местные власти отметили, что появление техники с иностранными знаками на улице Твери "недопустимо".

В Твери отменили съемку фильма о войне против Украины после того, как у местных жителей возникла "негативная реакция и резонанс" из-за военной техники с сине-желтыми флагами.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Так, местные власти приняли постановление, которым отменили съемку фильма "Музыкант" о войне России против Украины "с использованием техники с иностранной символикой и флагами".

Местные органы аргументировали, что появление техники с украинской символикой вызвало негативную реакцию у местных жителей. Кроме того, там отметили, что появление техники с иностранными знаками на улице Твери "недопустимо".

"Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс", – говорится в заявлении местной администрации.

Напомним, на улицах Твери 26 ноября появилась колонна военной техники с украинскими флагами и местные зафиксировали это на видео. Тогда в местной администрации пояснили, что проходят съемки фильма о "специальной военной операции" в Украине.

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