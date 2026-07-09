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В Твери вспыхнула нефтебаза "Тверьнефтепродукт": местные показали пожар возле резервуара
В российской Твери, вероятно, атакована нефтебаза "Тверьнефтепродукт" - местные жители публикуют кадры пожара в районе одного из резервуаров.
В городе Тверь в России вспыхнул пожар на территории нефтебазы "Тверьнефтепродукт". Об этом сообщают местные жители и публикуют видео с места происшествия.
На обнародованных кадрах видно возгорание в районе одного из резервуаров. Над территорией объекта поднимается огонь и дым.
По предварительным данным, нефтебаза могла быть атакована беспилотниками. Официальной информации о масштабах пожара, последствиях атаки и возможных пострадавших пока нет.
Тверьнефтепродукт является одним из топливных объектов в Твери. Ранее этот район уже упоминался в сообщениях об атаках на нефтяную инфраструктуру РФ.
Напомним, в ночь на 8 июля в Саратове после серии взрывов вспыхнул НПЗ. На видео, появившемся в Сети, виден густой дым и пламя над предприятием.
Кроме того, ночью в Московской области объявляли ракетную опасность . Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Внуково и Домодедово.