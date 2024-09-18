В Тверской области после атаки БПЛА на склад с ракетами произошли землетрясения (фото)

Первые толчки зафиксировали в 3:56 утра по московскому времени.

В Тверской области РФ после атаки на склад с боеприпасами в городе Торопец произошли землетрясения.

Об этом сообщает портал Volcano Discovery.

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Согласно информации, первые толчки зафиксировали в 3:56 утра по московскому времени. Эпицентр колебаний зафиксировали в 13 км от города. После этого было еще несколько, но более слабых, магнитудой от 2 до 2,8.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России украинские дроны атаковали большой состав с ракетами. После этого начался пожар и детонация боеприпасов. По данным ЦПИ СНБО, на складе в Торопце хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

Карта землетрясения в Тверской области. Фото: сундуков

Дроны атаковали склад ракет в Тверской области РФ: кадры масштабного пожара

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