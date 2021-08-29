В Тюмени на мосту произошло страшное ДТП: столкнулись сразу 5 автомобилей, один загорелся (видео)

На месте работают спасатели.
В Тюмени (Россия) произошла страшная авария на мосту. Столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе Hyundai Solaris, который загорелся.
Как пишет издание tumen.kp.ru, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения на мосту, где столкнулся с четырьмя машинами. Пострадали шесть человек, у троих — тяжелые травмы.
Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают спасатели.
Напомним, в Ставропольском крае лоб-в-лоб столкнулись маршрутка и БТР, который ехал на военные учения.