В Тюмени паника и пожар: беспилотники атаковали российский НПЗ, установив новый рекорд

Нефтеперерабатывающий завод

Дополнено новыми материалами

В Тюмени (РФ) произошла атака беспилотников на территорию предприятия, что вызвало повышенную тревогу среди местных жителей. Как сообщил информационный центр правительства Тюменской области, «три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени».

Об этом сообщили российские СМИ.

Власти заверили, что благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось предотвратить детонацию беспилотников.

«Пострадавших нет. Взрывы и горение не допущены. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — заявили представители власти.

Известно, что беспилотник поразил НПЗ в Тюмени, пролетев более 2000 км в глубь России. В то же время в местных пабликах появились видео, демонстрирующие проезд большого количества пожарных машин. Горожане сообщали, что слышали два взрыва. Также в панике комментировали события видео.

Вероятно, что целью являлся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Антипино. Хотя местные спасательные службы (МЧС) ранее опровергали информацию о пожаре на НПЗ.

Відео з соцмереж про атаку безпілотників у Тюмені. / © соцмережі

Как пишет Defense Express, украинские дальнобойные дроны, похоже, достигли нового рекорда дальности полета. Ведь эта цель в Тюмени расположена почти в 2000 км от текущей линии фронта.

Пока нет информации о поражении ключевых установок первичной переработки нефти или начале масштабного пожара, сам факт успешного преодоления дронами более 2000 км является важнейшим. Этот беспрецедентный удар обнаружил полную неготовность российской противовоздушной обороны в глубоком тылу: в Тюмени не была объявлена воздушная тревога, что свидетельствует о том, что местные службы не ожидали атаки с такого расстояния.

Напомним, в ночь на субботу, 4 октября, Силы специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины провели успешную совместную операцию с российским повстанческим движением «Черная искра». Целью атаки стал критически важный нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области Российской Федерации.

А в ночь на воскресенье, 5 октября 2025 года, в Нижегородской области Российской Федерации раздались многочисленные взрывы, которые местные жители связывают с атакой неизвестных дронов. Вероятной целью удара стал Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл» в городе Кстово, в районе которого вспыхнул масштабный пожар.