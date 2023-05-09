В Тюмени провели "Бессмертный полк" на воде: странный "парад" сняли на видео

С портретами ветеранов и флагами в холодную воду полезли около 15 человек.

В российской Тюмени моржи провели акцию "Бессмертный полк" по случаю 9 мая в местном водоеме.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Так, в канун российского Дня Победы жители Тюмени устроили заплыв с триколорами, флагами СССР и портретами ветеранов. Залезть в холодную воду решились около 15 человек.

"Мы проплыли в ближайшем водоеме с флагами, с портретами наших фронтовиков и ветеранов войны", — комментирует один из участников действа.

На кадрах также зафиксирована группа участников "парада", которые выкрикивают: "Бессмертный полк России! Ура! Ура! Ура!"

В Тюмени устроили в реке парад по случаю 9 мая

Напомним, 9 мая эстонцы потролили россиян, разместив в городе Нарва огромный плакат с портретом президента РФ Владимира Путина, где указано, что тот – военный преступник.

В Праге 9 мая местная активистка устроила перформанс перед посольством России. Она одела кокошник с буквой Z и плавала в желто-голубом бассейне с красной краской.

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