В тюрьме Эквадора произошла масштабная перестрелка: погибли 116 заключенных

Конфликт вспыхнул между членами наркокартелей-конкурентов.

Кровавые разборки произошли в тюрьме Эквадора: не менее 116 заключенных погибли, а около 80 — пострадали.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.

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Масштабная стрельба произошла в одной из крупнейших тюрем страны, в провинции Гуаяс. Конфликт вспыхнул между членами наркокартелей-конкурентов. Одна из группировок сумело попасть в другого крыла тюрьмы. Там произошла перестрелка, в ход пошла холодное оружие и даже гранаты.

Чтобы взять под контроль ситуацию, понадобилось 400 правоохранителей. Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение в пенетециарний службе.

Новости мира: в тюрьме Эквадора погибли как минимум 116 узников из-за конфликта между наркокартелями

Следует заметить, что уже не первый кровавый инцидент в местных тюрьмах. Только в феврале этого года при схожих обстоятельствах погибли почти 80 заключенных. Конфликты между ними случаются регулярно, потому тюрьмы переполнены минимум на треть.

Как сообщалось, в колумбийской столице Боготе а вспыхнули столкновения в одной из крупнейших тюрем Ла Модело. Заключенные боялись, что заразятся коронавируса, и пытались вырваться на волю. В результате столкновений погибли 23 человека.

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