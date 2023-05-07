В тюрьме скончался белорус, осужденный за карикатуру на Лукашенко

В воскресенье, 7 мая, в исправительной колонии №3 в Витебской области Беларуси скончался 61-летний заключенный Николай Климович. Он отбывал наказание за публикацию карикатуры на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в Центре защиты прав человека "Весна", не уточняя причину смерти.

Белорусский блогер и активист имел инвалидность II группы по болезни сердца. Мужчину обвинили в оскорблении Александра Лукашенко за сатирическое изображение, которое Климович разместил в социальных сетях, и осудили по ст. 368 УК РБ на год лишения свободы.

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Приговор 28 февраля 2023 года вынес судья Андрей Бачило по требованию прокурора Ильи Гузаревича. Мужчину задержали в зале суда, поскольку он был на свободе до вынесения приговора.

"С болью узнали, что политзаключенный Николай Климович умер в колонии", -отреагировала в Twitter белорусская оппозиционерка в эмиграции Светлана Тихановская. "Если экстренную медицинскую помощь не получат другие политзаключенные, умрет еще больше", — добавила она.

Издание "Медиазона" сообщает, что на их телефонный звонок в Витебской колонии, где отбывал наказание Климович, ответил дежурный, заявивший, что никакой информации по телефону предоставить не может. Однако сказал, что родственники "могут обратиться в письменном виде" и тогда им будет предоставлен ответ.

Напомним, ранее белорусский политзаключенный экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико оказался в больнице с многочисленными телесными повреждениями и пневмотораксом.

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