Очередной кровавый инцидент разразился в волгоградской исправительной колонии строгого режима №19. Представители "ИГИЛ" взяли в заложники и "режут" охранников.

Жесткие кадры появились в телеграмм-каналах.

В российской тюрьме вспыхнул бунт, есть раненые заложники

"Несколько месяцев назад в СИЗО Ростова сотрудники ФСИН сами продали заключенным предметы, которыми их потом и убили. Но российские пропагандисты, конечно, скажут о "работе украинских агентов"", — заметил журналист Юрий Бутусов.

Напомним, российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Пугают приходом якобы "нацистов" и клеветают на ВСУ.

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