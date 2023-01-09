В учебной части в России вспыхнули палатки мобилизованных: видео

В учебной части в Нижней Павловке в Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных. Пожар вспыхнул под утро 9 января.

Как пишут местные Телеграмм-каналы со ссылкой на слова одного из мобилизованных, дежурившая в части пожарная машина якобы оказалась без давления, поэтому военным пришлось ждать городских спасателей. Вероятными виновниками пожара мобилизованный назвал пьяных офицеров.

Пострадали, в частности, палатки, мобилизованны[ из Самарской области.

"Все сгорело на**, он в ботинках выскочил, в носках на** пацан. Пока вторая приехала, здесь уже догорает", — сказал очевидец пожара.

К слову, пять дней назад палаточный лагерь вспыхнул в Черемхах Омской области. Причиной пожара называют искру от печки.

Мобилизация в РФ

Россия может начать вторую волну мобилизации с 15 января и мобилизовать до полумиллиона человек — такие данные приводит украинская разведка. Оккупанты будут использовать пополнение для подготовки наступления на нескольких направлениях. Но вместо стратегического превосходства в войне с Украиной мобилизация может создать большие проблемы для российского командования.

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