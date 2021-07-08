В УЕФА открыли производство из-за скандального пенальти в матче Англия - Дания

Футбольную ассоциацию Англии могут наказать из-за попыток кого-то из болельщиков ослепить лазерной указкой вратаря сборной Дании.

После полуфинального матча Евро-2020, который состоялся 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", в УЕФА открыли три дисциплинарных дела против Футбольной ассоциации Англии из-за поведения болельщиков. Об этом сообщили в четверг, 8 июля, на официальном сайте дисциплинарного комитета УЕФА.

В рамках этого производства будет рассмотрено три эпизода — неуважительное поведение английских болельщиков во время исполнения государственных гимнов, использования ими петард во время поединка, а также попытки кого-то из болельщиков ослепить лазерной указкой вратаря сборной Дании Каспер Шмейхель при пробитии пенальти. Кстати этот 11-метровый штрафной удар футбольные эксперты называют сомнительным, считая, что английский нападающий симулировал нарушение правил.

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Напомним, что датский голкипер сумел отразить удар с 11-метровой отметки, но игрок, который выполнял пенальти, добил мяч в ворота. Этот гол принес победу сборной Англии и вывел ее в финал Евро-2020.

Как известно второй финалист Евро-2020 определился раньше. Им стала сборная Италии, обыгравшая в серии пенальти испанцев.

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