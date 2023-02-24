В Уэльсе женщина получила счет за воду на сумму в 16 тысяч фунтов: что произошло

В Уэльсе женщина получила счет за воду в размере 16 тысяч фунтов (более 700 тысяч гривен).

В Уэльсе женщина получила счет за воду на сумму 16 тысяч фунтов. Цифры на счетчике крутились с невероятной скоростью.

Об этом пишет издание Lad Bible.

47-летняя женщина сделала то, что сделал бы каждый из нас — проверила свой счетчик, расположенный на улице возле ее дома. Она увидела, что цифры "крутятся со скоростью 100 миль в час".

“Я впервые поняла, что что-то не так, когда меня сообщил мой банк о том, что мой ежемесячный прямой дебет вырос. После этого пришел инженер, сказал, что он осматривал территорию и предположил, что где-то есть утечка. Тогда мне сказали, что им не удалось найти это, и что мой путь, вероятно, придется раскопать”, — вспоминала мама двоих детей.

Однако для Клера дела должны были ухудшаться. Когда она вернулась из отпуска в августе, она обнаружила огромную яму, вырытую возле ее собственности, но они не смогли найти утечку.

"На нашем счете всегда есть кредит, но я внимательно слежу за счетами и использованием из-за роста расходов. Однако в прошлый вторник я проверила свой счет и, к моему ужасу, обнаружила, что имею долг в 13 тысяч фунтов", — рассказала женщина.

Позже оказалось, что произошла ошибка. Поэтому согласие на огромную сумму долга стерли.

Представитель компании поставщика сказал, что это была ошибка приложения, повлиявшая на небольшое количество клиентов.

“Мы не ожидаем, что Сэм и Мэдди будут платить за поставки газа во всем объеме. Все клиенты с такой же ошибкой в приложении могут быть уверены. что это не повлияет на их платежи прямым дебетом”, — подчеркнули в компании.

Напомним, что женатый врач из больницы Северного Лондона занимался сексом с пациенткой, "чтобы облегчить ее боль в груди".

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