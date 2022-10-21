В Уганде суд осудил торговца слоновой костью. Он приговорен к пожизненному заключению. Это самый продолжительный приговор за подобные преступления в истории страны.

В Уганде мужчину приговорили к пожизненному заключению за то, что он продал слоновую кость.

Об этом пишет издание BBC.

Как стало известно, мужчина был арестован в январе этого года. С собой у него было два куска слоновой кости весом около 10 килограммов. В ходе следственных действий торговцу инкриминировали то, что он наносит вред охраняемым животным.

“Это выдающееся достижение в нашей войне против незаконной торговли дикими животными в Уганде. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу дикую природу, иначе история строго рассудит нас”, — сказал исполнительный директор UWA Сэм Мвандха.

В Уганде в дикой природе осталось чуть больше 7900 слонов – это как лесные, так и саванские слоны. Международный союз охраны природы классифицирует лесных слонов и слонов саванны как находящихся под угрозой исчезновения.

В результате чего мужчина, пытавшийся продать слоновые кости, приговорил к пожизненному заключению.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу провели вторые с начала полномасштабного вторжения РФ переговоры. Главной темой была война в Украине.

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