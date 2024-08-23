В Украине будут производить артснаряды по лицензии Nammo: Норвегия одобрила финансирование проекта

Правительство Норвегии "открыло путь" для предоставления Украине норвежских оборонных технологий и выделяет средства для реализации этого проекта. Таким образом, артиллерийские снаряды, разработанные оборонной компанией Nammo, теперь могут производиться непосредственно в Украине ее собственными предприятиями ВПК.

Об этом сообщил правительственный портал Норвегии.

"Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской захватнической войне. Правительство приняло ряд мер по увеличению производства артиллерийских боеприпасов в Норвегии. В то же время мы видим, что важно усилить возможности украинцев производить современные артиллерийские боеприпасы непосредственно в Украине", - заявил министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Компания Nammo уже заключила соглашение, способствующее налаживанию лицензионного производства 155-мм артиллерийских снарядов в Украине одной из компаний украинского ВПК.

"Благодарны Норвегии за лицензию на производство снарядов 155 мм. Переговоры с норвежско-финской Nammo продолжались уже давно — и я рад сообщить, что сегодня правительство Норвегии не только разрешило передачу лицензии на производство артиллерийских снарядов НАТОвского калибра украинской компании, но и согласилось профинансировать этот процесс", – сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра, полученная Украиной. Ранее нашему государству была передана лицензия от франко-германской компании KNDS/Nexter.

"Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", — подчеркнул Камышин.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что этот шаг поддержки обороноспособности Украины позволит Силам обороны Украины получать боеприпасы быстрее, что крайне важно в условиях полномасштабной войны.

Напомним, американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине. В июне этого года информацию подтвердил заместитель помощника секретаря Госдепартамента США по ВПК.

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