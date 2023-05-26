В Украине депутаты планируют изменить название Грузии: что предлагают

В Украине депутаты зарегистрировали проект постановления по использованию исторического названия Грузии – Сакартвело.

Проект был опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте постановления предложено использовать название Сакартвело официально на уровне государственных органов, официальной переписке, общении и средствах массовой информации вместо традиционного названия Грузия.

Кроме того, грузинский народ должны называть "картвелами". Инициаторы проекта постановления указывают на то, что официальный Тбилиси в течение почти 15 лет пытается убедить своих международных партнеров использовать историческое название своей страны — Сакартвело вместо "Грузия", которая имеет российские корни.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что название "Грузия" применяется в мире около 20 стран, большинство из которых являются бывшими советскими республиками или странами, испытавшими значительное влияние Советского Союза. Отмечается, что "Грузия" является имперским названием, которое его называют в России.

Инициаторы постановления отмечают, что уже Литва, Израиль, Южная Корея и Япония отказались использовать название "Грузия" в своих официальных документах. Большинство из них перешли на использование латинского названия "Georgia", а Литва с 2021 использует название "Сакартвело".

Напомним, что Путин заявил, что лично инициировал возобновление авиасообщения с Грузией.

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