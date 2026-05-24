"В Украине это никто не ест!": беженка шокировала неожиданными деликатесами в Германии

Украинская беженка в Германии поделилась наблюдениями о специфических кулинарных предпочтениях немцев, которые могут сильно удивить наших соотечественников. Оказывается, популярная праздничная еда там продается в обычных консервных банках. Однако стоимость и вкус таких полуфабрикатов удовлетворяют далеко не всем.

Об этом она рассказала в своем Tik-tok.

Наибольшим открытием для нашей соотечественницы стал способ продажи и потребления базовых овощей и мясных изделий, которые принято в Украине готовить исключительно из свежих ингредиентов.

«В Украине это никто не ест, а в Германии праздничное блюдо — консервированный картофель, как вам такое? Здесь ее продают в банках со специями, можно кушать просто так или обжарить и говорят реально вкусно. А еще у них традиционное праздничное блюдо — консервированные сосиски. Их подают в сочельник вместе с картофельным салатом и выбор здесь серьезный. Хочешь франкфуртский, хочешь мюнхенский и все это в банках, стеклянных или металлических», — делится реалиями блоггер.

Автор видео отмечает, что немецкое общество очень ценит свое время, поэтому индустрия быстрого питания и заготовок развита на колоссальном уровне. Люди готовы переплачивать, чтобы минимизировать пребывание у плиты.

«Вообще, такие полуфабрикаты здесь очень популярны — замороженные или сухие. Равиоли, картофель с сосисками, рис с мясом и даже кнедли их картофельные тоже сухие есть. В супермаркетах для этого целые отделы, потому что многие немцы не хотят тратить время на приготовление. Хотя, если честно, эта еда не всегда вкусна и еще не дешева», — подчеркивает девушка.

Кулинарная классика: слишком кислая капуста и рыба с яблоком

Отдельное место в рационе жителей Германии занимает тушеная красная капуста, известная под местным названием Rotkohl. Ее продают уже готовой в стеклянных банках. По словам украинки, это абсолютная классика, которую стабильно подают и во время домашних застолий, и в каждом ресторанном заведении. Однако на вкус она специфична — как и большинство здешних блюд, капуста очень кислая.

Такая же особенность присуща и другому популярному деликатесу, к которому девушке пришлось долго привыкать.

«И напоследок — матиас в сметанном соусе с огурцами, луком, свеклой и даже яблоком. Сначала я вообще не могла его есть, потому что очень уж киснет. А сейчас привыкла и иногда даже покупаю», — рассказала беженка.

