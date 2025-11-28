В Украине — НАБУ, в России — "гравитация": конгрессмен США прокомментировал увольнение Ермака

Эксчельник ОПУ Андрей Ермак / © Associated Press

Реакция западных партнеров на громкие события в украинском политикуме не заставила себя долго ждать. Пока в Киеве обсуждают детали следственных действий по уже бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку , в Вашингтоне увидели в этом важный положительный сигнал. Американский законодатель подчеркнул, что именно так выглядит работа демократических институтов, в отличие от методов тоталитарного соседа, где проблемы решают физические устранения опальных должностных лиц.

Об этом пишет член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэйкон на своей странице в соцсети X.

Оценка американского политика

Дон Бэйкон, представляющий Республиканскую партию и известный своей критической позицией по некоторым аспектам политики Дональда Трампа, оптимистично прокомментировал утренние новости из Киева. Он обратил внимание на активность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, проведших обыски у Андрея Ермака.

По мнению конгрессмена, сам факт того, что правоохранители могут прийти с ордером к топ-чиновнику такого уровня, свидетельствует о функциональности системы. Это стало доказательством западных партнеров, что в Украине антикоррупционная вертикаль действует автономно и независимо от должности.

Контраст с русскими методами

Бейкон решил подчеркнуть пропасть между демократической Украиной и авторитарной Россией, использовав достаточно жесткое сравнение. Он напомнил, как в государстве-агрессоре обычно «решают вопросы» с политическими фигурами или потерявшими приверженность режиму.

Политик отметил, что цивилизованный юридический процесс — это фундаментальное отличие, которое следует ценить.

«В Украине работают независимые правоохранительные и судебные органы. В России такого не происходит. Там вас выбрасывают из окон многоэтажек», – написал конгрессмен.

Напомним, в России регулярно случаются случаи, когда высокопоставленные должностные лица или бизнесмены почему-то «выдают» из окон. В частности, летом в Москве загадочно умер очередной топнефтяник . Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна 17 этажа на Рублевке.

Относительно отставки Ермака, корреспондент The Guardian Шон Уокер назвал ее «самым умным шагом Зеленского» . Журналист отметил, что последствия увольнения руководителя ОПУ повлияют не только на внутреннюю политическую арену в Украине, но и на мирные переговоры.