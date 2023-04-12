В Украине находятся военные из США и Латвии — заявления официальных лиц

В среду, 12 апреля, официальные представители США и Латвии подтвердили присутствие в Украине небольшого военного контингента. При этом заверили, что военные не принимают никакого участия в боевых действиях.

В интервью Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о "незначительном военном присутствии" в американском посольстве в Украине.

"В посольстве есть небольшой военный контингент США, который работает вместе с офисом атташе по обороне, чтобы помочь нам работать над подотчетностью оборудования, которое поступает в Украину и выходит из нее", — пояснил он.

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При этом представитель Белого дома подчеркнул, что американские военные "не воюют на поле боя".

"Не было никаких изменений в решении президента [Джо Байдена] о том, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне", — сказал Кирби.

Похожее заявление было сделано в Министерстве обороны Латвии.

Как сообщает издание Delfi, в Украине находится небольшое количество латвийских военных для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии в Украине и грузов, однако они не участвуют в боевых действиях.

Напомним, министры обороны Украины и Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО сражаются против российской армии в Украине. Такие слухи появились после утечки секретных документов Пентагона.

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