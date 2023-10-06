В Украине наложили арест на все активы трех российских олигархов: о ком идет речь

Уберечь свои компании на территории нашего государства миллиардерам не удастся.

В Украине арестовали все активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд грн. Речь идет о подсанкционных Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Подробности

Отмечается, что по материалам СБУ суд арестовал все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Фридману, Авену и Косогову. Они входят в окружение кремлевского диктатора Владимира Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн", — отметили в Службе.

Также читайте Почему российские олигархи взялись помогать Украине: эксперт рассказал о мотивах Фридмана и Абрамовича

Среди заблокированных активов:

финансовые и страховые компании;

предприятия мобильной связи и сферы ИТ;

заводы минеральных вод.

Прежде всего, арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в пользу Украины.

Ранее говорилось о том, что Да, российские миллиардеры вовсю лишаются страниц в своих биографиях, связывающих их с агрессором. Даже те богачи, которые продолжают владеть активами в России, вносят изменения в жизнеописания о себе, пытаясь отбелить репутацию и не попасть под санкции Запада.

Читайте также: