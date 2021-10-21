В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы заденет непогода

В регионах будет ветрено.

В четверг, 21 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах — до 25 м/с. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

На улицах стоит держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не оставлять открытыми даже на проветривание.

Кроме того, до 23 октября на западе, востоке, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщалось, в четверг, 21 октября, в Украине будет прохладно, но без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине — без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем на местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах — до 25 м/с. В Украине температура воздуха днем составит + 13-18 градусов.

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